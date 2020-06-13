В Киеве растет количество COVID-19: Кличко опубликовал карту распространения вируса

В Киеве за прошлые сутки, 12 июня, количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 72, тогда как за предыдущие сутки количество новых зараженных составило 95. Среди заболевших два медика, еще два больных умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика", - написал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

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"Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16. В Днепровском – 9 и в Голосеевский район – 8 случаев", - подчеркнул мэр.

Кроме того, количество выздоровевших за сутки достигло 32 человек. Кличко добавил, что в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Отметим, что специалисты считают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Киеве тревожной, и это не дает оснований для дальнейших этапов по смягчению карантина в столице.

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Также продление карантина после 22 июня прогнозирует председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киеврады Олег Гелевей.

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