Почти вода: на входах в супермаркеты Киева стоят поддельные антисептики, грядут проверки

В дезинфекторы на входах в супермаркеты, кафе и офисы все чаще заливают подделки

Госпродпотребслужба Киева начала проверки содержимого в емкостях для дезинфекции рук, которые используют на входах в супермаркеты, офисы, торговые центры, рестораны, кафе. Как заверил нас Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева, уже замечены подделки и емкости с заниженной концентрацией спирта.

"Антисептик должен быть во всех местах общего пользования, где наблюдается большое скопление людей. В растворе для мытья рук должно содержаться 60% этилового спирта. Но, при выборочных проверках, на входах в заведения Киева, мы уже фиксируем случаи разбавления раствора или заполнения дозаторов жидкостью сомнительного происхождения", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Он отмечает, что службой уже начаты проверки по городу. При выявлении нарушений такие растворы будут изымать в рамках рыночного надзора.

"В некоторых местах уже выявили, что в емкостях содержание этилового спирта составляет всего 30%. Такой раствор не помогает бороться с распространением инфекции, он просто бесполезный. Кроме того, это откровенный обман посетителей, которые используют этот раствор для дезинфекции рук при входе в места, где наблюдается большое скопление посетителей", – резюмировал Олег Рубан.

Напомним, установка на входах в магазины, офисы и общепиты дезинфекторов с антисептиком, которыми могут воспользоваться все желающие, является обязательным условиям для работы в условиях карантина.

Кстати, дезинфекторы стали появляться и в общественном транспорте. В мае одном из автобусов Киева пассажиры заметили сенсорный дезинфектор для рук. Конструкция желто-синего цвета прикреплена на поручнях автобуса. На дезинфекторе, который уже успели прозвать "шайтан-прибор", нарисованы эмблема "Киевпастранса" и инструкция для пользования. В виде рисунков пассажирам поясняют: "Поднести ладони", "Хорошо растереть", "Готово!".

Кроме того, Киев начал использовать дроны для дезинфекции городских объектов. В частности, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастрансе".

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