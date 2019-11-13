В Киеве разгорелся новый скандал: в центре города снесли усадьбу XIX века

Снесенный дом до сих пор находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины

Фото: stroyobzor.ua

В центре Киева незаконно снесли памятник архитектуры и градостроительства местного значения – усадьбу на ул. Лабораторной, 9-Б. В связи с инцидентом Департамент охраны культурного наследия готовит обращение в полицию и Министерство культуры. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА напомнили, что в октябре Верховный Суд открыл кассационное производство по делу о снятии статуса памятника архитектуры и градостроительства местного значения с усадьбы. Департамент охраны культурного наследия выступает третьим лицом по делу на стороне ответчика – Минкультуры.

До сих пор заседание не было назначено, однако застройщик, несмотря на это и на действующие предписания, снес памятник архитектуры. Кроме того, памятник до сих пор находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Фото: Елисей Ходоловский/bzh.life/ Реклама

В КГГА назвали инцидент "не просто дерзким пренебрежением законодательством, а преступлением против культурного наследия, против нашей истории".

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Напомним, застройщик – компания SkyProjekt обращалась в Минкульт с иском о снятии статуса памятника с усадьбы. ООО "Скайпроджект" через Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный административный суд Киева отменил приказ Минкультуры от 15.09.2010 706/16-10, которым дом был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Сейчас судебный процесс продолжается.

В КГГА уточнили, что застройщик хотел снести памятник для застройки участка. Конечным бенефициаром ООО "Скайпроджект" является Александр Глимбовский, тесть экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Ранее в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

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