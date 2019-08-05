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В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)

Сегодня, 08:59

Наталья Мамчур

Всего два года назад, к 60-летию пешеходного моста, был проведен его ремонт

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Другие новости Всего два года назад, к 60-летию пешеходного моста, был проведен его ремонт

В Киеве "устал" очередной мост. ЧП произошло на знаменитой пешеходной переправе на Труханов остров. Власти уверяют, что гулять здесь безопасно

В пятницу от конструкции Паркового моста с грохотом отвалился и рухнул вниз огромный кусок железобетона. Жители отреагировали на случившееся огромным количеством возмущенных комментариев и едких шуток. "Теперь девчонок тяжелее 60 кг на мосту не фотографировать", "Просто киевские мосты устроили свой флешмоб", — соревнуются в остроумии киевляне. Но большинство волнуется: "А если бы бетон рухнул на какой-то прогулочный теплоход?".

В "Киевавтодоре" говорят, что падение железобетонных конструкций (противовесов) произошло на опоре №3, этот прогон несудоходный.

"На мосту проводят обследования, вскоре будет принято решение по восстановлению конструкции. Угрозы для пешеходов никакой нет", — добавляют в КГГА. 

Всего два года назад, к 60-летию пешеходного моста, был проведен его ремонт. Правда, не капитальный. Обновили покрытие, перила, кое-что покрасили. Сейчас снизу, как отметил эксперт по инфраструктуре Виктор Петрук, все съедено коррозией. По его словам, есть реальная угроза обрушения второй части противовеса, а центральный прогон моста деформируется под собственным весом.

В последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

"В столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, а три — в аварийном", — говорят в мэрии и поясняют, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями.

Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

Отметим, "Сегодня" проинспектировали строительство Шулявского путепровода. Подробности смотрите в сюжете: 

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Киев обрушение пешеходный мост

Источник: Сегодня

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