В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)

В Киеве "устал" очередной мост. ЧП произошло на знаменитой пешеходной переправе на Труханов остров. Власти уверяют, что гулять здесь безопасно
В пятницу от конструкции Паркового моста с грохотом отвалился и рухнул вниз огромный кусок железобетона. Жители отреагировали на случившееся огромным количеством возмущенных комментариев и едких шуток. "Теперь девчонок тяжелее 60 кг на мосту не фотографировать", "Просто киевские мосты устроили свой флешмоб", — соревнуются в остроумии киевляне. Но большинство волнуется: "А если бы бетон рухнул на какой-то прогулочный теплоход?".
В "Киевавтодоре" говорят, что падение железобетонных конструкций (противовесов) произошло на опоре №3, этот прогон несудоходный.
"На мосту проводят обследования, вскоре будет принято решение по восстановлению конструкции. Угрозы для пешеходов никакой нет", — добавляют в КГГА.
Всего два года назад, к 60-летию пешеходного моста, был проведен его ремонт. Правда, не капитальный. Обновили покрытие, перила, кое-что покрасили. Сейчас снизу, как отметил эксперт по инфраструктуре Виктор Петрук, все съедено коррозией. По его словам, есть реальная угроза обрушения второй части противовеса, а центральный прогон моста деформируется под собственным весом.
В последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.
"В столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, а три — в аварийном", — говорят в мэрии и поясняют, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями.
Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.
Отметим, "Сегодня" проинспектировали строительство Шулявского путепровода. Подробности смотрите в сюжете:
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