В Киеве разгорелся скандал из-за реконструкции кинотеатра "Зоряный"

Кинотеатр внезапно подрос на пару этажей и в нем уже сдают офисы

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве разгорелся скандал из-за реконструкции знаменитого кинотеатра "Зоряный" на Печерске. Вместо обещанного четырехэтажного кинозала возводится шестиэтажный ТРЦ. "Сегодня" разбирались, в чем дело.

В феврале этого года общественная инициатива "Кинодвижение — Зоряный" представила проект реконструкции кинотеатра, после которой серое здание должно было получить четырехэтажный стеклянный фасад. Напомним, в феврале 2018 года он прекратил свою работу, а в мае того же года Киеврада проголосовала за возвращение здания в коммунальную собственность, и частный инвестор должен был обеспечить обновления здания. Однако в сентябре киевляне заметили, что "Зоряный" надстроили пятым этажом. А во время нашего посещения строители монтировали металлические опоры для шестого.

Проект. В феврале этого года обещали четырехэтажное здание. Фото: facebook.com

Планы. В сентябре на новом проекте здание подросло на два этажа. Фото: facebook.com

ИСКРЫ И ЕЛИ. На месте стройки трудятся несколько десятков рабочих. Они возводят стены на пятом этаже и монтируют металлические конструкции. Жителям соседних домов эти работы доставляют много неудобств.

"Они сваривают конструкции, и искры летят прямо нам на головы и под ноги", — сетует жительница Печерска Оксана Руда.

При нас огромные искры от сварки падали на дорогу, правда, строители предупреждают прохожих о том, что в момент работ лучше обходить это место стороной. Также мы обратили внимание на многотонную фуру нагруженную кирпичами. Их строители будут использовать для завершения работ на верхних этажах. На время реконструкции несколько тридцатилетних елок накрыли брезентом, чтобы защитить от негативного воздействия строительных работ. Отметим, многие из них уже засохли. А вот на заднем дворе кинотеатра — настоящая сказка. Ступени и стены за несколько лет запустения успели плотно обрасти виноградом.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

РЕСТОРАНЫ И ОФИСЫ. Пока идет обновление здания, на одном из сайтов недвижимости уже предлагают сдавать помещения "Зоряного" в аренду под офисы. За помещение площадью в 2 тыс. кв. м нужно заплатить от 35 тыс. грн в месяц. И это притом, что здание еще не сдали в эксплуатацию. Инициаторы возрождения "Зоряного" уверяют, что бывший кинотеатр превратится в современный офисно-культурный центр.

"В структуре нового здания будет две секции помещений. Секция №1 — пространство Большого зала бывшего кинотеатра и помещения вокруг него. Первый этаж — ресторан, кофейни, банк, магазины. Второй этаж и выше — офисы. Верхний этаж — рекреативная зеленая зона. Секция №2 — пространство бывшего Малого зала и помещения вокруг него, вход с улицы Омельяновича-Павленко займет кинотеатр. Здесь обустроят четыре небольших кинозала, конференц-зал, кафетерий, книжный магазин. Кинотеатр станет домом украинского и фестивального кино", — заверила "Сегодня" Людмила Горделадзе, координатор общественной инициативы "Кинодвижение — Зоряный".

Она также подчеркнула, что имеющийся сейчас проект фасада окончательный. Здание планируют сдать к концу 2020 года. Связаться с представителем застройщика нам не удалось.

Напомним, в Киеве также началась реконструкция кинотеатра "Братислава" в Оболонском районе, которая завершится в 2021 году, а кинозал "Загреб" в Голосеевском районе собираются снести и на его месте возвести культурный центр.

Ранее киевляне, чтобы спасти кинотеатр "Киев", составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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