В Киеве разгорелся скандал вокруг уникальной библиотеки

Фото: facebook.com/dnabb.org

Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного оказалась под угрозой выселения из помещения на столичной Шулявке.

Так, в 2013 году в связи с реконструкцией Гостиного двора библиотека переехала в бывшую столовую издательства "Пресса Украины" на проспекте Победы, 50. Балансосодержатель здания подчинен Государственному управлению делами (ГУД).

В конце 2014 года библиотека заключила договор об аренде помещения сроком на пять лет с киевским отделением Фонда государственного имущества Украины. Договор аренды ежегодно продолжался еще на год, однако в конце прошлого года библиотека получила письмо от регионального отделения ФГИ о прекращении срока действия договора аренды в связи с его окончанием. О ситуации был поставлен в известность и Минрегион, которому подчиняется библиотека, который написал письмо в ГУД по продлению аренды, но получил отрицательный ответ. Кроме того, ведомство обратилось к президенту.

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На данный момент вопрос о выселении библиотеки из помещения "Прессы Украины" так и остается открытым.

Библиотека была создана в 1944 году. До 1985 года размещалась в Митрополичьем Доме на территории национального заповедника "София Киевская", с 1985 года до октября 2013 года – в здании Гостиного двора на Контрактовой площади. Услугами библиотеки пользуются студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры и других профильных вузов, проектанты, архитекторы.

Ранее в Киеве после обновления открылась библиотека им. П.Тычины, превращенная в современный библиохаб с новым фирменным стилем и логотипом.

Также мы рассказывали, какжители Сум превратили свой подъезд в библиотеку. "Народная библиотека" работает на честном слове: взял книгу, прочитал и обязательно вернул на место.

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