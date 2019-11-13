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В Киеве разоблачили бордель под видом массажного салона: видео

13 ноября, 17:51

Женщина из Борисполя завербовала более десяти девушек для оказания интимных услуг

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Бордель под видом массажного салона замаскировали в Киеве. 32-хлетняя жительница Борисполя завербовала более десяти девушек, которые посменно оказывали интимные услуги за деньги. Час развлечений стоил 1,5-2,5 тысячи гривен. Выручку распределяли пополам с организатором. Женщину задержали. Во время обысков изъяли вещественные доказательства. Женщине грозит до 7 лет тюрьмы.

Алексей Гаврилюк, и.о. начальника отдела Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киев:

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины – это сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Прекращена преступная деятельность лица"

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как сеть публичных домов под видом стрип-клубов накрыли в Запорожье. Всего в нескольких борделях, которые накрыли правоохранители, работало 26 девушек. За услуги брали по 100 долларов.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

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Киев бордель сутенерство интимные услуги

Источник: Сегодня

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