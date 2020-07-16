В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах, где ранее обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой",
- "Молодежный";
- "Центральный";
- "Троещина";
- "Черторой";
- "Галерный".
Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: "Радуга" (на Радунке), "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".
Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг, – на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
Ранее коммунальщики объясняли, почему на столичных пляжах превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки.
Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".
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