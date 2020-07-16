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В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах

16 июля, 13:27

Наталья Руда Наталья Руда

На одном пляже - "Предместная Слободка" - купаться запрещено

В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах, где ранее обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В частности, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на пляжах:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой",
  • "Молодежный";
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Черторой";
  • "Галерный".

Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: "Радуга" (на Радунке), "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг, – на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

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Ранее коммунальщики объясняли, почему на столичных пляжах превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки.

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Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".

Также смотрите о небезопасных пляжах в Украине:

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Киев купание пляжи

Источник: Сегодня

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