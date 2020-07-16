В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах, где ранее обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В частности, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой",

"Молодежный";

"Центральный";

"Троещина";

"Черторой";

"Галерный".

Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: "Радуга" (на Радунке), "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг, – на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Ранее коммунальщики объясняли, почему на столичных пляжах превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки.

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Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".

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