В Киеве разрешили работать почти 30 рынкам

В Киеве с 13 мая разрешили возобновить работу уже почти 30 агропродовольственным рынкам, однако с соблюдением ряда противоэпидемических мероприятий.
Так, с сегодняшнего дня могут заниматься торговлей 29 рынков:
- Торговая площадка "Феофановская", ул. Заболотного 48-А.
- Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
- Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", ул. Бальзака, 94.
- ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47.
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
- ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО "Фермер – Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", просп. Минский, 2-А.
- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
- Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
- ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.
- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
- ООО "Нисек", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
На рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, вокруг рынков не должно быть стихийной торговли. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Напомним, в Киеве с 12 мая ослабили карантин – в городе разрешили посещать парки, скверы, салоны красоты, парикмахерские, постепенно открываются непродовольственные магазины. Вместе с тем, общественный транспорт пока еще перевозит пассажиров по специальным билетам, а метро не работает. Также смягчение ограничительных мер не коснулось массовых мероприятий, концертов, фестивалей. Кафе и ресторанам разрешили работать, но только летним террасам.
Также отметим, что в столице заработали швейные мастерские и небольшие производства, открылись конторы нотариусов. В центре Киева также открылись магазины одежды, которые были закрыты два месяца. Подробнее о том, как Киев выходит из карантина, читайте в материале "Сегодня".
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