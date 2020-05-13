В Киеве разрешили работать почти 30 рынкам

В Киеве с 13 мая разрешили возобновить работу уже почти 30 агропродовольственным рынкам, однако с соблюдением ряда противоэпидемических мероприятий.

Так, с сегодняшнего дня могут заниматься торговлей 29 рынков:

Торговая площадка "Феофановская", ул. Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", ул. Бальзака, 94.

ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47.

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО "Фермер – Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", просп. Минский, 2-А.

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.

ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

ООО "Нисек", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

На рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

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Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, вокруг рынков не должно быть стихийной торговли. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в Киеве с 12 мая ослабили карантин – в городе разрешили посещать парки, скверы, салоны красоты, парикмахерские, постепенно открываются непродовольственные магазины. Вместе с тем, общественный транспорт пока еще перевозит пассажиров по специальным билетам, а метро не работает. Также смягчение ограничительных мер не коснулось массовых мероприятий, концертов, фестивалей. Кафе и ресторанам разрешили работать, но только летним террасам.

Также отметим, что в столице заработали швейные мастерские и небольшие производства, открылись конторы нотариусов. В центре Киева также открылись магазины одежды, которые были закрыты два месяца. Подробнее о том, как Киев выходит из карантина, читайте в материале "Сегодня".

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