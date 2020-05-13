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В Киеве разрешили работать почти 30 рынкам

13 мая, 10:10

Наталья Руда

Столичные рынки открываются постепенно

В Киеве с 13 мая разрешили возобновить работу уже почти 30 агропродовольственным рынкам, однако с соблюдением ряда противоэпидемических мероприятий.

Так, с сегодняшнего дня могут заниматься торговлей 29 рынков:

  • Торговая площадка "Феофановская", ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.
  • ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
  • КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
  • Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
  • Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
  • ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", ул. Бальзака, 94.
  • ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47.
  • МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
  • ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.
  • ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО "Фермер – Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
  • Рынок "Полесье", ООО "Полесье", просп. Минский, 2-А.
  • Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
  • ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
  • ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.
  • Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.
  • КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
  • ООО "Нисек", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

На рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

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Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, вокруг рынков не должно быть стихийной торговли. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в Киеве с 12 мая ослабили карантин – в городе разрешили посещать парки, скверы, салоны красоты, парикмахерские, постепенно открываются непродовольственные магазины. Вместе с тем, общественный транспорт пока еще перевозит пассажиров по специальным билетам, а метро не работает. Также смягчение ограничительных мер не коснулось массовых мероприятий, концертов, фестивалей. Кафе и ресторанам разрешили работать, но только летним террасам.

Также отметим, что в столице заработали швейные мастерские и небольшие производства, открылись конторы нотариусов. В центре Киева также открылись магазины одежды, которые были закрыты два месяца. Подробнее о том, как Киев выходит из карантина, читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев рынки карантин

Источник: Сегодня

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