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В Киеве реконструируют Соломенский ландшафтный парк – фото проекта

Сегодня, 15:52

В зеленой зоне появятся новые дорожки и площадки

Фото: Maksym Kozlenko, wikipedia.org
Фото: Maksym Kozlenko, wikipedia.org.
В Киеве реконструируют Соломенский ландшафтный парк – фото проекта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7a/e76/5c7e7ae76c724.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7a/e76/5c7e7ae76c724.jpg Другие новости В зеленой зоне появятся новые дорожки и площадки

В Соломенском районе реконструируют и благоустроят ландшафтный парк. Соответствующий проект утвержден распоряжением горадминистрации, сообщили в КГГА.

Обустройство парка предусматривает три пусковых комплекса и продлится 8 месяцев. В частности, запланированы дорожки с покрытием из плитки и гранитной крошки, детские и спортивные площадки с покрытием из полиуретана, детская площадка с песчаным покрытием, озеленение.

Также на тротуарах и проездах вдоль маршрута маломобильных групп населения будет установлена тактильная плитка.

Напомним, в прошлом году на реконструкцию парков и скверов в Киеве выделили более 200 млн грн. В этом году эту тенденцию обещают сохранить. В планах столицы – открытие третьей очереди парка "Наталка" и второй очереди парка "Владимирская горка" с двумя фонтанами. Также обустроят парк Партизанской славы с новым фонтаном, парк "Сырецкий" – с концертной сценой и фонтаном, парк "Совки" – с новой велодорожкой.

Также ко дню Киева власти планируют открыть новый пешеходный мост, который соединит парк на Владимирской горке с площадкой возле арки Дружбы народов.

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Тег Киев, КГГА, реконструкция, парк, Соломенский парк

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