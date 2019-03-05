В Киеве реконструируют Соломенский ландшафтный парк – фото проекта
В зеленой зоне появятся новые дорожки и площадки
В Соломенском районе реконструируют и благоустроят ландшафтный парк. Соответствующий проект утвержден распоряжением горадминистрации, сообщили в КГГА.
Обустройство парка предусматривает три пусковых комплекса и продлится 8 месяцев. В частности, запланированы дорожки с покрытием из плитки и гранитной крошки, детские и спортивные площадки с покрытием из полиуретана, детская площадка с песчаным покрытием, озеленение.
Также на тротуарах и проездах вдоль маршрута маломобильных групп населения будет установлена тактильная плитка.
Напомним, в прошлом году на реконструкцию парков и скверов в Киеве выделили более 200 млн грн. В этом году эту тенденцию обещают сохранить. В планах столицы – открытие третьей очереди парка "Наталка" и второй очереди парка "Владимирская горка" с двумя фонтанами. Также обустроят парк Партизанской славы с новым фонтаном, парк "Сырецкий" – с концертной сценой и фонтаном, парк "Совки" – с новой велодорожкой.
Также ко дню Киева власти планируют открыть новый пешеходный мост, который соединит парк на Владимирской горке с площадкой возле арки Дружбы народов.
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