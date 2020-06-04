В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причина

В рамках послабления карантина 5 июня должны были полноценновозобновить работу столичные рестораны и кафе. Увы, завтра рестораны в Киеве еще не смогут принимать посетителей внутри помещений и будут работать, как и раньше, на вынос и в летних площадках. В Госпродпотребслужбе Киева сайту "Сегодня" пояснили причину.
"Вчера появилось постановление Кабмина об открытии ресторанов и кафе по всей стране, но Киев входит в тот регион, где эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантинные мероприятия относительно полноценного открытия заведений общественного питания", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.
Он отметил, что всего в Украине восемь регионов, где не улучшилась ситуация. Вопрос будет рассмотрен завтра на заседании региональной комиссии по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Но по всем базовым показателям заболевания город Киев может не попасть в список регионов, где улучшилась эпидемическая ситуация. Поэтому будем наблюдать ее еще на следующей неделе – ориентировочно до вторника-среды. По Киеву показатель по росту новых случаев заболевания стабильно высокий, и тенденцию к снижению, увы, пока не наблюдаем", – рассказал Олег Рубан.
Как известно, карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос. А с 13 мая Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу "летников" под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).
Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев. При этом многие граждане устали соблюдать все правила:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк