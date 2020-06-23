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В Киеве ресторанам и барам разрешили работать в помещениях: список условий

23 июня, 17:42

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Банкеты пока проводить нельзя, а в помещение пустят только в сопровождении персонала

В Киеве кафе, барам и ресторанам наконец разрешили принимать гостей внутри помещений, а не только на летних площадках. Об этом идет речь в новых условиях, которые опубликованы в распоряжении КГГА от 22 июня.

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Согласно списку требований по работе заведений общественного питания, посетители могут войти в общепит только в сопровождении персонала. На входе могут измерять температуру. Если она будет повышена либо у человека есть признаки ОРВИ — в заведение не пустят. Также обязательно соблюдение масочного режима при входе и перемещении по заведению.

Также в распоряжении описаны и другие правила работы заведений внутри помещений. Среди них – выдача одноразовых меню и обеспечение работы туалетов без очередей.

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Под запретом по-прежнему остается работа детских комнат при заведениях, банкеты на компании более 10 человек и работа буфетов самообслуживания.

В барах, кафе и ресторанах должны быть антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках.

Отметим, кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос. А с 13 мая Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу "летников" под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев. При этом многие граждане устали соблюдать все правила:

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КГГА карантин кафе рестораны бары посетители

Источник: Сегодня

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