В Киеве резко потеплеет до +14 градусов

В Борисполе будет еще теплее - до +16 градусов

В Киеве во вторник, 3 марта, ожидается резкое потепление, осадков не будет. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов, ночью будет +3...+5 градусов.

В регионе также будет тепло.

В Чернобыле и Мироновке прогнозируют до +13...+15 днем, в Тетереве, Вышгороде, Барышевке, Яготине, Фастове и Белой Церкви будет до +12...+14 градусов.

Реклама

В Борисполе обещают до +14...+16 градусов.

В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Напомним, что в Киеве завершилась календарная зима, однако метеорологическая зима впервые за 140 лет в столице так и не наступила. В частности, по данным наблюдений метеорологов, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло. Все три зимних месяца имели плюсовую среднемесячную температуру, а в целом за декабрь-февраль она составила +2,0 °С.

Кроме того, февраль в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама