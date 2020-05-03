В Киеве резко уменьшилось количество новых случаев COVID-19: заразился младенец

За прошедшие сутки, 2 марта, в столице зафиксировали 17 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как за предыдущий день количество новых зараженных составило 41. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 1 случай, к сожалению, – летальный. Сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал мэр.

Также известно, что заболели 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и шестимесячная девочка, а также 10 мужчин возрасте от 30 до 80 лет.

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"В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - подытожил Кличко.

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Напомним, мы писали, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились почти 70 монахов. Об этом рассказал митрополит Павел и поздравил женщин с праздником жен-мироносиц.

Кроме того, Кличко рассказывал, что в двух общежитиях Киева обнаружены очаги заболевания – на улице Бажова (один заболевший и 60 контактов) и на Бойчука (пять заболевших, которые контактировали со всеми остальными жильцами). На данный момент они закрыты на карантин, у них проходит дезинфекция.

Видео: news.church.ua

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