В Киеве резко увеличилось количество пациентов с COVID-19: Кличко назвал причину

За последние сутки, 15 мая, в Киеве количество пациентов с коронавирусом увеличилось на 153 человека, тогда как перед этим за сутки зафиксировали 56 случаев. Такой скачок связан со вспышкой COVID-19 в Дарницком доме-интернате для девушек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на всей странице в Facebook.

По словам Кличка, среди новых зараженных – 17 медиков.

"Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Среди заболевших: 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет. И 17 девушек – от 5 до 17 лет. 30 мужчин возрастом от 19 до 68 лет", – написал глава города.

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Также он отметил, что воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек составили более половины зараженных. В больницы госпитализировали 17 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, но под контролем медиков.

Кроме того, выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.

"Отмечу, что больше всего больных, из-за очага в интернате, зафиксировали в Дарницком районе – 87 человек. Но много случаев и в Днепровском – 16 и Деснянском – 15 случаев заболевания. Будьте осторожны! Вирус агрессивный и не отступил", - добавил Виталий Кличко.

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Напомним, из-за вспышки в интернате мэр Киева провел экстренный онлайн-брифинг и рассказал все подробности.

Кроме того, недавно Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центры.

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