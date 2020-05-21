В Киеве с 1 июня откроются детские сады, школы и пляжи

Также возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры

В Киеве с 1 июня откроются детские сады, школы для выпускников 11-х классов, а также снимут еще ряд ограничений. Об этом на брифинге 21 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с начала лета начнут работать:

детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;

учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);

откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Ранее сообщалось, что с 23 мая в столице в обычном режиме запустят работу наземного общественного транспорта, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях и начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.

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С 25 мая в столице запустят метро, также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Видео: КГГА

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