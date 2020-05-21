Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве с 1 июня откроются детские сады, школы и пляжи

21 мая, 12:57

Наталья Руда

Также возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры

В Киеве с 1 июня откроются детские сады, школы для выпускников 11-х классов, а также снимут еще ряд ограничений. Об этом на брифинге 21 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с начала лета начнут работать:

  • детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;
  • учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
  • возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);
  • откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Ранее сообщалось, что с 23 мая в столице в обычном режиме запустят работу наземного общественного транспорта, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях и начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.

Реклама

В тренде
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

С 25 мая в столице запустят метро, также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Видео: КГГА

Новости "Сегодня" узнавали, как будут восстанавливать курсирование маршруток и что будет с тарифами на проезд.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев школа карантин садик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Киев надвигается сильный ветер и дождь
На Киев надвигается сильный ветер и дождьДругие новости
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19Другие новости
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центре
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центреДругие новости
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районе
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районеДругие новости
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦ
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦДругие новости
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляцияДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...