В Киеве с 12 мая увеличат количество транспорта: какие рейсы добавят (карта)

Ездить в транспорте можно будет только со спецбилетами

В Киеве после ослабления карантинных мероприятий с 12 мая увеличат количество рейсов общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Известно, что будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.

"Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро"Лесная" – ул. Николая Закревского. Поликлиника". Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", – сказал Александр Густелев.

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Также в горсовете напомнили, что сейчас ежедневно на маршруты выходят до 300 автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию – как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Напомним, за последние сутки, 10 мая, COVID-19 в столице подтвердили еще у 66 человек. Общее число пациентов достигло 1871. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Оболонском районе – 13 человек.

Также мы писали, как после ослабления карантина будут работать заведения Киева. Возобновляют работу рестораны и кафе. Однако в ограниченном режиме – в формате летних площадок на открытом воздухе, на которых посетители будут находится друг от друга на расстоянии.

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