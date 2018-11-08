В Киеве с ноября начнут "строить" новогодние городки

Сегодня, 10:58

Владимирский проезд в этом году необычно украсят

В Киеве с ноября начнут "строить" новогодние городки
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве начинается активная подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Уже с 24 ноября начнут монтировать новогодние городки в центре столицы: завозить оборудование, устанавливать временные конструкции. Локаций, напомним, в этом году будет две. На Контрактовой площади – в тематике работ Марии Примаченко, а на Софийской – в стиле "Северное сияние".

Жителей уже предупредили о грядущих транспортных ограничениях, которые будут введены на Владимирском спуске. Будут перекрывать и часть ул. Владимирской: 19, 24, 31 декабря, 1 и 7 января. В то же время разрешат движение транспорта по Крещатику в выходные и праздничные дни. В связи с мероприятиями внесут изменения и в работу общественного транспорта. Уже известно, что фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.

Напомним, ранее организаторы сообщили, что празднования Нового года и Рождества начнутся в столице с 15 декабря и продлятся до 20 января. Вокруг елок будут стоять подсвеченные фигуры диковинных зверей в стиле художницы Марии Примаченко. Улицу Сагайдачного украсят праздничными гирляндами.

Кроме того, эксперты назвали самые доступные направления для путешествий на Новый 2019 год. А если отложить среднюю столичную зарплату, можно уехать в теплые страны.
Киев, Рождество, новый год, примаченко, фуникулер, северное сияние, Владимирский проезд, движение транспорта
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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