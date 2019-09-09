В Киеве с размахом отметили 275-й день рождения самой старой улицы

Фото: facebook.com

В столице с размахом отметили 275-й день рождения самой старой улицы — Андреевского спуска. На два дня он превратился в красивую локацию с вычурными витринами, мастер-классами и живыми концертами. Над крышей одного из особняков парил настоящий дирижабль! А по брусчатке бродили одинокий Пьеро и Проня Прокоповна с Голохвастовым.

Особенно порадовало киевлян и гостей города яркое карнавальное шествие, в котором приняли участие сотни людей. Они были одеты в разные костюмы. Кто-то явился на шествие в одеяниях монстров, но большинство людей оделись в костюмы прошлых веков. Кроме того, здесь можно было поучаствовать в необычной музыкальной экскурсии, которую организовала хоровая капелла имени Льва Ревуцкого, и послушать кобзарей и баянистов. Также здесь провели несколько спектаклей по мотивам украинских пьес. Напомним, именины улицы стали отмечать с прошлого года.

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Ранее сообщали, что на Андреевском спуске появился новый туристический "умный" маршрут.

Кроме того, мы писали, что горожане могут прогуляться по старейшей улице Киева. Небольшая спокойная улочка в Подольском районе "приютила" огромное количество памятников архитектуры.

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