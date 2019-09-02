В Киеве с размахом отметят день рождения самой красивой улицы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве готовятся снова с размахом отметить день рождения самой красивой и старинной улицы — Андреев­ского спуска. Эту традицию начали в прошлом году, теперь гулять день рождения будут два дня с большим количеством актеров и музыкантов. Необычное мероприятие пройдет 7 и 8 сентября. Улица на два дня превратится в огромную сцену площадью в 7000 "квадратов".

"На входе и выходе со спуска установят занавесы и зритель будет словно попадать вовнутрь праздника. Обустроим семь локаций, на которых будут читать стихи, смешить, мастерить, рисовать, играть и петь музыканты. После открытия фестиваля по спуску пройдут 35 солистов хоровой капеллы им. Ревуцкого: мужчины будут останавливаться возле знаковых зданий и исполнять разные произведения. На балконе Андреевской церкви дадут концерт 42 музыканта Киевского академического театра оперетты, исполняя мелодии на закате солнца. По спуску пройдет парад масок и будет лазерное шоу", — рассказывают в ГО "Андреевский спуск".

Киевлян приглашают присоединиться к празднованию.

Ранее сообщали, что на Андреевском спуске появился новый туристический "умный" маршрут.

Кроме того, мы сообщали, что горожане могут прогуляться по старейшей улице Киева. Небольшая спокойная улочка в Подольском районе "приютила" огромное количество памятников архитектуры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама