В Киеве школьники массово отказались писать ВНО

Проходить независимое тестирование не будет каждый пятый выпускник

Почти 4 тысячи выпускников, то есть каждый пятый, не зарегистрировались на внешнее независимое оценивание, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В четверг, 25 июня, стартует сессия ВНО. Столичные власти приняли решение о необязательности прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И, судя по нынешней эпидемиологической ситуации, оно является взвешенным и правильным. Такое решение приняли и на государственном уровне тоже. Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник – школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева – в этом году не будет сдавать ВНО. Это почти 4 тысячи человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировалась 31 тысяча человек. 22 тысячи из них – выпускники этого года. Все остальные окончили учебные заведения в прошлые годы", – отметил Виталий Кличко.

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Для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО, и педагогов, город решил задействовать как можно больше помещений учебных заведений, чтобы не собирать в одном помещении слишком много людей.

"Всего подготовили 7000 аудиторий более чем в 150 заведениях. К проведению ВНО город приобщил почти 7 тысяч педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно проведут дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон, которым разрешается выпускникам школ в этом году не проходить государственную итоговую аттестацию. Законом устанавливается, что в связи с карантинными ограничениями выпускники школ в 2019-2020 учебном году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

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