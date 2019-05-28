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В Киеве синоптики обещают день без дождя, но с ветром

28 мая, 08:22

Температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов

Фото: Lawrence Jackson
Фото: Lawrence Jackson. Фото: AFP

В Киеве во вторник, 28 мая, будет облачно, но без дождей. Также, по данным Укргидрометцентра, в столице будут сильные порывы ветра.

Температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов, ночью до +15...+17 градусов.

Отметим, что в Киеве во вторник ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Жителей города призвали быть осторожными, плотно закрыть окна в домах, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице лучше не стоять возле старых высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Также не следует парковать автомобиль под старыми деревьями, особенно тополями. При падении деревьев или веток, при травмировании людей предлагают звонить по телефону "101" или "103".

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, сорваны крыши, порваны провода, отсутствует электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были глубиной до полуметра.


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