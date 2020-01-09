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В Киеве снесли две нелегальные заправки

9 января, 18:45

Ликвидировали АЗС на улицах Электриков и Харченко

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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В Киеве 9 января демонтировали незаконные заправки на улице Электриков, 14, а также на улице Харченко, 55, сообщили в КГГА.

В целом, за последние три года в столице демонтировали более 300 объектов, составляющих значительную опасность жизни и здоровью людей, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы системно проводим демонтаж автозаправочных станций, работающих без разрешительных документов, которые не платят налогов, размещены в непосредственной близости от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, не соблюдают условий безопасной и надежной работы", – сообщил замглавы КГГА.

Напомним, еще до нового года в Украине начались массовые облавы на заправки. Как отчиталась налоговая милиция Государственной фискальной службы, с 13 декабря по 3 января в результате мероприятий прекращена деятельность уже 264 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

При этом из незаконного оборота было изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн ​​грн

По данным "Нефтегазовой ассоциации Украины", по состоянию на 5 декабря в Украине продолжают работать 677 нелегальных АЗС.

Напомним, нелегальные заправки в Украине массово закрывают по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, который поставил дедлайн по противодействию незаконной торговле горючим – 9 января 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что сети автозаправочных станций Украины снизили цены на бензин и дизельпосле встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря. На той же встрече Зеленский пообещал белым АЗС, что все нелегальные заправки будут закрыты.

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Киев КГГА демонтаж АЗС опасность заправки

Источник: Сегодня

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