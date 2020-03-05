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В Киеве снова будут сносить киоски и "наливайки" на Центральном ж/д вокзале

5 марта, 15:59

Наталья Руда

Планируют демонтировать 26 торговых точек

В пятницу, 6 марта, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнется вторая волна демонтажа киосков. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Перевозчик напомнил, что в прошлом году на Вокзальной площади снесли 10 киосков. В этот раз будут демонтировать 26 торговых точек на Вокзальной площади у западного подземного перехода и в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы.

"Под ликвидацию попадают торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю", - говорится в сообщении.

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По данным "Укрзализныци", для усиления правопорядка на вокзале с февраля 2020 года привлекли работников Национальной полиции. Сейчас на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управление полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.

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"Новый формат взаимодействия с правоохранительными органами мы сейчас испытываем на станции Киев-Пассажирский и в будущем планируем распространить на другие крупные вокзалы страны", - резюмируется в сообщении перевозчика.

Напомним, в прошлом году журналисты "Сегодня" подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

Также отметим, что столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

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Киев Укрзализныця железнодорожный вокзал

Источник: Сегодня

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