В Киеве снова хотят снести книжный рынок "Петровка": подробности скандала

Продавцам заявили, что их "выселят" за станцию метро "Лесная"

В Киеве снова разгорается скандал вокруг знаменитого книжного рынка "Петровка", вопрос сноса которого для строительства очередного ТРЦ в столице обсуждается уже более 10 лет.

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Как пишет "Киев Вечерний", на днях состоялось очередное собрание арендаторов-предпринимателей, которым объявили о "выселении" за станцию метро "Лесная".

"Администрация объявила в ультимативной форме, что рынок закрывается, а на его место приедут бульдозеры новых владельцев земельного участка. Людям объявили, что переезжать надо в обязательном порядке – в "направлении" ангара за станцией метро "Лесная", – говорится в сообщении издания.

В ответ предприниматели решили зарегистрировать свое общественное объединение и выйти на митинг для защиты своих прав. Акция запланирована 7 июля в 14:00 на самом книжном рынке.

Предприниматель Владислав Трубицин, представляющий инициативную группу защитников книжного рынка, на своей странице в Facebook напомнил, что не так давно на "Петровке" была проведена реконструкция, причем – за деньги продавцов.

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"На основе незаконных решений городской власти от 2004 года новый собственник и администрация рынка кулуарным способом приняли решение о ликвидации рынка "Петровка" до 1 января 2021 года. И это после того, как недавно была проведена его реконструкция, причем, за средства самих предпринимателей", – написал Трубицин.

Он уточнил, что предприниматели будут требовать передать рынок в собственность местной территориальной общины.

Напомним, в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выдал разрешение на строительство на ул. Вербовая, 21, 23. Однако директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что застраивать будут вещевой рынок, но не книжный.

Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за планов застройки территории парковки рядом со станцией метро "Дворец Украина" и главным концертным залом страны – Национальным дворцом "Украина", на улице Большой Васильковской.

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