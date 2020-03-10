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В Киеве снова начала расти заболеваемость гриппом

10 марта, 16:47

Наталья Руда

За неделю заболели почти 14 200 человек

В Киеве за 10-ю неделю 2020 года зарегистрировано 14 199 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 37,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 481,2. При этом в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения: детей заболели – 9144 (рост на 3,9%), взрослых – 5055 человек (рост на 2,1%).

В структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе – 64,0%. Среди школьников заболеваемость выросла на 7,1% – зарегистрировано 4181 случай.

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В медицинские учреждения за 10-ю неделю госпитализированы 267 человек, из них 207 – дети.

По информации департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 11 учебных заведениях: в 10 заведениях – частично и в одном – полностью. Возобновили учебу в 16 учебных заведениях.

Напомним, что пока внимание многих украинцев приковано к распространению коронавируса, уже более полусотни людей стали жертвами осложнений "обычного" гриппа.

Ранее мы сообщали о том, что, пытаясь остановить распространение гриппа и ОРВИ, в Украине начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте.

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Киев грипп ОРВИ

Источник: Сегодня

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