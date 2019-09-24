В Киеве снова открыли пункты приема каштанов для переработки

Каштаны принимают в 30 пунктах по всему городу, один килограмм каштанов стоит две гривны

/ Фото: Сегодня

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Киевляне задались вопросом, принимают ли в этом году в столице на переработку каштаны

"В прошлом году у киевлян была возможность собрать и сдать на переработку каштаны по 2 грн за килограмм. Мы с друзьями тогда собрали целый мешок. В этом году их можно сдавать?", – спрашивает столичный студент Андрей Столетов.

Как сообщил "Сегодня" глава общественной организации "Друге життя" Сергей Волков, эта акция была начала при технической поддержке "Киевгорвторресурсы".

"В этом году киевляне также могут собрать в парках каштаны и сдать на переработку. Их принимают в 30 пунктах по городу, по две гривны за килограмм. По сравнению с прошлым годом, пунктов стало значительно меньше в связи с кризисом на рынке сбора вторресурсов. Они закрываются очень часто, поскольку нет государственной и городской политики в этом вопросе. Пока неизвестно, сколько уже киевляне собрали каштанов. В прошлом году их принесли в пункты приема более 40 тонн, хотя был неурожай. В основном их собирают школьники, студенты и пенсионеры, а также мамы, которые гуляют в парках с детьми. Каштаны пустят на переработку, из них сделают основу для косметических кремов, предварительно проверив на пригодность", – рассказал Волков.

Напомним, "Сегодня" решили разобраться, как пустые пластиковые бутылки могут приносить доход.

Также мы писали, что в столице куча мусора "оживала" и гонялась за прохожими.

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