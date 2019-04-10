В Киеве снова открывается прокат велосипедов, как в Европе: цены и условия

В ближайшее время заработают 33 площадки

Фото: Pixabay

В Киеве снова открывается прокат велосипедов, как в Европе: цены и условия Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84b/d39/5c584bd39e516.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84b/d39/5c584bd39e516.jpg 2019-04-10T21:34:00+03:00 Другие новости В ближайшее время заработают 33 площадки

В Киеве открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу.

Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

Кстати, при покупке таких абонементов первые полчаса на байке можно проехать бесплатно. Если вы не успеете вернуть двухколесный в течении 12 часов то заплатите штраф 1,5 тысячи гривен, а если больше суток, то 15 тысяч! Они оснащены GPS и в случае пропажи их быстро найдут. Отметим, что в этом году прокат подорожал: в прошлом году стоимость аренды стартовала от 20 гривен.

Также в городе планируют открыть еще 231 пункт велопроката. Отметим, что в этом году прокат подорожал: в прошлом году стоимость аренды стартовала от 20 гривен.

Напомним, в 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.