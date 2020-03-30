В Киеве снова похолодает до -4 градусов

С начала апреля температура снова начнет повышаться

В Киеве на этой неделе ухудшатся погодные условия, а температура воздуха снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 30 марта, в столице днем будет +8...+10 градусов, без осадков, ночью будет +4...+6 градусов. На севере области будет +7...+9 градусов, а на юге и востоке – до +9...+11 градусов. Осадков не обещают.

Во вторник, 31 марта, температура в Киеве днем снизится до +3...+5 градусов, ночью будет -2...-4 градуса. Синоптики не прогнозируют осадков. В регионе будет такая же погода, но ночью будет до -3...-5 градусов.

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В среду, 1 апреля, в столице будет до +3...+5 градусов, ночью будет -2...-4 градуса. По области тоже будет до +5 градусов днем, а ночью – до -3...-5 градусов.

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В четверг, 2 апреля, в Киеве днем обещают до +5...+7 градусов, ночью будет -1...-3 градуса. По области прогнозируют до +6...+8 градусов, ночью будет -2...-4 градуса.

В пятницу, 3 апреля, в Киеве потеплеет до +9...+11 градусов днем, однако температура ночью снизится до +1...-1 градуса. По области также будет без осадков, днем температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов, ночью обещают до -2...+3 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте температура в столице била рекорды уже девять раз.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Смотрите видео, как в конце марта в Киеве неожиданно пошел снег:

Видео: Сегодня

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