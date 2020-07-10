В Киеве снова предложили переименовать площадь Льва Толстого, которую жители столицы уже отказывались переименовывать два года назад в ходе голосования на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Инициатива с названием площади в честь диссидента Левка Лукьяненко зарегистрирована на сайте петиций Киевсовета. Автор петиции отмечает значимость деятельности Лукьяненко для Украины, однако уточняет, что будет справедливо оставить без переименования центральную улицу Льва Толстого.

Напомним, что Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 года в столичной больнице.

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Ранее на сайте электронных петиций Киеврады появилась инициатива о переименовании в столице двух станций метрополитена. В частности, предлагалось переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в "Тараса Шевченко" (такое название уже есть у одной из станций этой же ветки). Также киевляне предлагают переименовать станцию метро "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена (ветка на Виноградарь), которую еще не достроили.

Также смотрите, как в Харькове пять раз за три года переименовывали улицу:

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