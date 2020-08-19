В Киеве снова зафиксировали более 200 инфицированных коронавирусом: подробности

В Киеве снова резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 215 человек, 13 из них – дети. Это один из самых высоких показателей за время пандемии.

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Об этом сообщил 19 августа мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в городе уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания.

Заболели:

110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;

5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

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Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Подольском – 26, в Деснянском районе – 22 случая.

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Напомним, что с 17 августа в Киеве действует "желтая" зона карантина, в связи с чем были ужесточены ограничения в различных сферах.

При этом 19 августа в Украине был зафиксирован новый рекорд по коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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