В Киеве снова зафиксировали более 200 инфицированных коронавирусом: подробности

В Киеве снова резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 215 человек, 13 из них – дети. Это один из самых высоких показателей за время пандемии.
Об этом сообщил 19 августа мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в городе уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания.
Заболели:
- 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;
- 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.
Заболели, в частности, шестеро медиков.
Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Подольском – 26, в Деснянском районе – 22 случая.
Напомним, что с 17 августа в Киеве действует "желтая" зона карантина, в связи с чем были ужесточены ограничения в различных сферах.
При этом 19 августа в Украине был зафиксирован новый рекорд по коронавирусу.
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