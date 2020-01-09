В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лося

Сотрудники зоопарка и киевская Служба спасения животных в этот раз не выезжали ловить лося

Фото: Типичное Голосеево - Киев

Реклама

В частном секторе Киева, в Голосеевском районе, снова заметили лося, который разгуливал по заснеженным улицам микрорайона. На этот раз его увидели горожане в районе проспекте Науки.

Напомним, на поимку животного уже несколько раз в прошлом году выезжали сотрудники Киевского зоопарка, команда спасения животных и столичные активисты. Впрочем, животное каждый раз убегало от людей. Скорее всего, животное просто боится переходить оживленное транспортное шоссе, поэтому и живет в этом районе.

Некоторые активисты даже предлагали установить кормушку для лося. Но в столичном зоопарке считают, что лось сам уйдет из теперешнего района обитания.

"У животного там хорошая кормовая база. Есть место, где спрятаться. Наши сотрудники уже три раза выезжали на место, но обнаружить животного не удалось", – пояснили нам в Киевском зоопарке.

Там добавляют, что на поимку животного нужно время: собрать необходимое оборудование, выехать на место и подобраться к лосю на расстояние выстрела с духового ружья, а это 20 метров. После того, как животное будет временно усыплено, его нужно погрузить на грузовик и вывезти в безопасное место, чтобы выпустить его на свободу.

Не выезжала на поимку лося и столичная команда по спасению животных. Там поясняют, что лося так просто не поймать.

"Дело в том, что животное очень быстро передвигается от района проспекта Науки к Лысой горе. Для того, чтобы его поймали, нужно, чтобы люди, которые его заметили, проследили за лосем хотя бы час или полтора. И сориентировали ловцов, куда именно ехать. Ловить его в районе Лысой горы – бесполезно. Там много оврагов и мест, где лось может укрыться. Поймать его можно в районе проспекта Науки, но для этого нужно иметь четкую информацию, где именно находится животное. На данный момент нам это неизвестно, поэтому на поимку животного наши сотрудники не выезжали", – пояснил нам диспетчер Kyiv Animal Rescue Group.

Подробнее о разгуливающем в столице лосе смотрите в сюжете:

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, и иронизировали, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит, так хорошо живут".

Также мужчина с козой вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал человек с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не получилось заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама