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В Киеве со станции метро исчезло панно с храмом

6 июня, 15:22

Панно отсырело и начало покрываться грибком

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевляне забили тревогу: со станции метро "Дорогожичи" пропало панно, которое раньше многие годы украшало перрон станции. 

"В торце длинной станционной платформы стояло большое панно, на котором была изображена одна из жемчужин Киева – Кирилловская церковь. Оно украшало станцию со дня открытия в 2000 году, получается 19 лет!  Сначала панно исчезло, а затем на этом месте проводился ремонт, установили розовую стену, видимо обшитую утеплителем. Но уже больше месяца как место пустует, может панно уже и не вернут на место?" – спрашивает "Сегодня" Олег Локтев, который каждый день пользуется этой станцией.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Сотрудники станции метро говорят, что панно прохудилось.

"Оно отсырело, начало покрываться грибком, видимо, от сырости, и нам приказали его снять. Его обещают отремонтировать и поставить на место", – пояснил дежурный по станции. 

В пресс-службе метрополитена "Сегодня" уточнили, что панно с Кирилловским храмом сняли на ремонт.

"Да, его должны поменять и установить на место, старое износилось за годы", – уточнили в пресс-службе. 

Скорее всего, рисунок на новом панно буде совершенно другим.

Впрочем, когда на станции его установят, не смогли сказать.

Так панно на станции выглядело раньше
Так панно на станции выглядело раньше

Напомним, что в метро уже несколько дней подряд наблюдаются огромные очереди. Так, в подземке начали отключать старые автоматы, в которых можно было купить жетоны. На них появились наклейки с надписью "Я старый и больше не работаю". Также на наклейке – уточнение, что теперь жетон можно приобрести в кассе, но лучше все же отдать предпочтение карточке, поскольку скоро подземка перейдет на них полностью.

В ноябре метрополитен полностью откажется от использования жетонов — их не будут продавать и в кассах. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами. Последние, напомним, начали продавать вместо жетонов на станции "Кловская" в качестве эксперимента еще с августа 2017 года.

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Тег Киев, метро, дорогожичи

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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