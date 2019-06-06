В Киеве со станции метро исчезло панно с храмом

Панно отсырело и начало покрываться грибком

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевляне забили тревогу: со станции метро "Дорогожичи" пропало панно, которое раньше многие годы украшало перрон станции.

"В торце длинной станционной платформы стояло большое панно, на котором была изображена одна из жемчужин Киева – Кирилловская церковь. Оно украшало станцию со дня открытия в 2000 году, получается 19 лет! Сначала панно исчезло, а затем на этом месте проводился ремонт, установили розовую стену, видимо обшитую утеплителем. Но уже больше месяца как место пустует, может панно уже и не вернут на место?" – спрашивает "Сегодня" Олег Локтев, который каждый день пользуется этой станцией.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Сотрудники станции метро говорят, что панно прохудилось.

"Оно отсырело, начало покрываться грибком, видимо, от сырости, и нам приказали его снять. Его обещают отремонтировать и поставить на место", – пояснил дежурный по станции.

В пресс-службе метрополитена "Сегодня" уточнили, что панно с Кирилловским храмом сняли на ремонт.

"Да, его должны поменять и установить на место, старое износилось за годы", – уточнили в пресс-службе.

Скорее всего, рисунок на новом панно буде совершенно другим.

Впрочем, когда на станции его установят, не смогли сказать.

Так панно на станции выглядело раньше

Напомним, что в метро уже несколько дней подряд наблюдаются огромные очереди. Так, в подземке начали отключать старые автоматы, в которых можно было купить жетоны. На них появились наклейки с надписью "Я старый и больше не работаю". Также на наклейке – уточнение, что теперь жетон можно приобрести в кассе, но лучше все же отдать предпочтение карточке, поскольку скоро подземка перейдет на них полностью.

В ноябре метрополитен полностью откажется от использования жетонов — их не будут продавать и в кассах. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами. Последние, напомним, начали продавать вместо жетонов на станции "Кловская" в качестве эксперимента еще с августа 2017 года.

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