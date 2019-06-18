В Киеве сохранится 30-градусная жара

Ночью будет до +20 градусов

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве во вторник, 18 июня, синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов, а ночью будет +18...+20 градусов.

В Чернобыле, Тетереве, Барышевке, Фастове, Белой Церкве и Мироновке дневная температура составит +27...+29 градусов, ночная поднимется до +19 градусов.

В Борисполе и Яготине днем до +30 градусов, а ночью до +19 градусов.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

В то же время, пока Украина изнывает от жары, в России в июне выпал снег. Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа. Как отмечалось, снежный покров достигал нескольких сантиметров.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:

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