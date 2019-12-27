В Киеве создадут "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия

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Киевские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату", где жертвы домашнего насилия смогут находиться до 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА уточнили, что пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Чтобы исправить эту ситуацию, городские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату".

"Это "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой "кризисной комнате", получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники – с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", – добавили в КГГА.

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Также в администрации напомнили, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00 или 044-272-15-00.

Вместе с тем, согласно опросу контакт-центра 15-00, из более чем 3500 опрошенных – более 2818 респондентов не знают, куда обращаться в случае домашнего насилия. 3423 респондента считают, что сексуальный акт без согласия другого лица является домашним насилием. 3094 респондента считают, что физическое наказание детей является домашним насилием. 2865 респондентов считают, что запрет работать (искать работу), учиться является домашним насилием. Этот опрос не является репрезентативным и носит лишь информационный характер.

Напомним, в Украине полиция запустит группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также создаст общенациональную базу данных об уровне насилия в семье.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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