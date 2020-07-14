В Киеве создают парк с озером для рыбной ловли

В Киеве хотят создать специальный парк для рыбной ловли. Его планируют обустроить возле озера Буревестник-Королек на ул. Здолбуновской в ​​Дарницком районе, сообщает КГГА.

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В зеленой зоне появятся мостики для рыбалки, беседки, биотуалеты, детские и спортивные площадки с уличными тренажерами. Ориентировочная площадь зоны отдыха составит 2,1 га. Реализация проекта планируется за счет инвестора, которого выберут на инвестиционном конкурсе.

Проект не предусматривает капитального строительства и устройства фундаментов, сооружение ограждений и других запрещенных законодательством объектов. В парк для рыбаков предусмотрен свободный доступ отдыхающих.

Отметим, еще один новый парк сейчас начали создавать на Воскресенке. Там начались работы по капитальному ремонту зеленой зоны возле озера Радунка. Роботники зеленого хозяйства планируют обустроить участок вдоль улицы Радужной. Сейчас возле озера проводят демонтажные работы, по завершении которых будет начат ремонт лестницы, установка пандуса, обустройство дорожек и резинового покрытия на детских площадках. Также будут высажены новые деревья и кусты.

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Ранее в Киеве после капремонта открыли первую очередь парка "Совки" в Святошинском районе. Территорию лесопарка огородили и расчистили. Обустроили дорожки, установили новые скамейки и урны, детские и спортивные площадки, современное LED-освещение. Построили общественный туалет, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

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Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Этот объект есть в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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