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В Киеве спадет жара и придут грозы: синоптики дали прогноз на выходные

12 июня, 16:08

Наталья Руда Наталья Руда

Температура воздуха снизится до +24...+26 градусов

В Киеве на ближайших выходных ожидаются грозы, а жара немного спадет. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В субботу, 13 июня, в столице и регионе днем ожидается дождь, до +30...+32 градусов, ночью обещают до +18...+20 градусов.

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В воскресенье, 14 июня, в Киеве будет до +24...+26 градусов, с грозами, ночью прогнозируют до +17...+19 градусов. В Киевской области будет такая же погода.

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Напомним, в этом году метеорологическое лето в столице наступило позднее обычного, однако уже побило четыре температурных рекорда. Так, 11 июня в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 °С, что на 1,5 °С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма была превышена на 9 °С. А 10 июня в столице среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 °С, что на 0,3 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года или 135-летней давности.

Кроме того, минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

Также смотрите в сюжете, как спастись от жары:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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