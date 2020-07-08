В Киеве спала жара: какая погода ждет жителей столицы

После аномальной июльской жары, которая уже успела побить рекорды в столице, в Киеве спала жара и киевлян в среду, 8 июля, ожидает свежая погода.

Реклама

Так, как сообщает Укргидрометцентр, днем температура воздуха опустится до +21...+23 градусов. Такая же температура будет и в Киевской области. При этом со спадом температуры осадков ни в столице, ни в области не будет.

Отметим, что накануне вечером столицу накрыл дождь, в результате чего ряд улиц ушли под воду.

Реклама

Напомним, на фоне сильной жары в Луганской области вспыхнул масштабный пожар. В частности, в Новоайдарском районе горит лес. В результате пожара погибли по меньшей мере уже четыре человека.

Как сообщалось ранее, вечером 4 июля в Черкассах за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков. Так, в городе зарегистрировали 31,4 мм осадков, или 41% месячной нормы. При этом ливень сопровождался сильными порывами ветра и градом, в районе аэропорта средний диаметр градин составлял 5 мм.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама