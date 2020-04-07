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В Киеве спасатели дезинфицируют подъезды, в которых подозревали коронавирус (фото)

7 апреля, 17:56

Мила Князьская-Ханова

За четыре дня спасатели провели дезинфекцию в 46 домах

В столице сотрудники ГСЧС провели дезинфекцию в жилых домах. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции спасатели распыляют дезинфектор в жилых домах, где находились люди с подозрением на вирус, вызывающий COVID-19, сообщили в ГСЧС Киева.

"В течение четырех дней спасатели, согласно предоставленному списку от штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА, в специальных защитных костюмах продезинфицировали 46 объектов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы общей площадью около 15 000 кв. м", – сообщили в Службе спасения.

Для дезинфекции использовали специальный хлорсодержащий раствор, который убивает грамотрицательные и грамположительные бактерии, патогенные дерматофиты и вирусы, в том числе и коронавирус.

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В ГСЧС отметили, что такие мероприятия проводятся только по предоставленным адресам от КГГА. Спасатели дезинфицируют исключительно подъезды, лестничные клетки, лифтовые шахты, смотровые площадки дома, а также входные двери квартир и не заходят в жилые помещения.

Ранее мы уже показывали, как в Святошинском районе столицы специалисты, облаченные в защитные костюмы, противогазы и с баллонами с химикатами, ходят по подъездам и обрабатывают их средством "АкваДез+".

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Киев спасатели карантин коронавирус ГСЧС

Источник: Сегодня

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