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В Киеве спасли бобра, который попал в капкан браконьера

Вчера, 19:37

Волонтеров возмутило, что охота ведется прямо в черте города

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup.
В Киеве спасли бобра, который попал в капкан браконьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/301/bb6/5c6301bb6a35e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/301/bb6/5c6301bb6a35e.jpg Другие новости Волонтеров возмутило, что охота ведется прямо в черте города

В столичной "Команде спасения животных" рассказали трогательную историю, которая произошла в Дарницком районе. По словам волонтеров, на улице Срибнокильской в озере Срибный кил долгое время жил бобр, которого знали и местные жители, и сотрудники заведений на берегу озера.

"Днем 11 февраля работники одного из заведений, обеспокоенные долгим отсутствием бобра на месте, отправились на поиски, и обнаружили, что животное попало в капкан, установленный браконьером в черте города. Люди обратились к нам за помощью. Дежурный экипаж выехал на место происшествия, но автомобиль ехал в час пик с правого берега на левый и попал в большую пробку", – рассказывают члены команды.

На помощь пришла девушка-спасатель, которая находилась неподалеку. Вместе с мужчинами, которые ожидали на месте происшествия, она достала бобра на берег, после чего с животного сняли капкан.

"В это же время за добычей пришел браконьер, он старался подойти незаметно, но был вовремя обнаружен. К сожалению, подозреваемый сбежал", – сообщили волонтеры.

Они призвали местных жителей написать заявления в полицию, чтобы злоумышленника таки могли поймать.

"Зачем это ему понадобилось? В этот капкан мог попасть ребенок или домашняя собака", – комментируют произошедшее люди.

Спасенный бобр был госпитализирован в ветеринарную клинику, у него сложный перелом передней лапы и большая потеря крови. Напомним, ранее волонтеры спасли лису, которая попала в браконьерские силки. Ее вылечили, привили от бешенства и отпустили в естественную среду обитания – в лес.

Напомним, в прошлом году  в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе. Еще один необычный вызов волонтеры "Команды спасения животных" получили с улицы Выборгской: жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).

Также необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона (это не ядовитая змея). Жители говорят, что это, скорее всего, домашние животные.

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Тег спасли, животное, Команда спасения животных, бобр

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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