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ФОТОФАКТ. В Киеве спасли расстрелянную чайку и борются за жизнь лесной совы

22 мая, 18:52

Птиц поймали с тяжелыми травмами

Киевские волонтеры из Команды спасения животных спасли раненую чайку. Ее обнаружили на одном из озер на Академгородке. При обследовании птицы спасатели обнаружили у нее огнестрельное ранение и пулю. На чайке было два защитных кольца – одно ей надели в Венгрии, а другое в Киевском центре кольцевания. Ее передали в частный приют, где она находится на лечении.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Также спасатели в Голосеевском лесу обнаружили травмированную сову. Ее состояние тяжелое, но защитники животных надеются, что она выживет. Сейчас птичку передали на лечение неравнодушной киевлянке.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Напомним, в Волынской области зоозащитница спасла от жестокой смерти троих лисят. Животных продавали в интернете, как приманку для обучения охотничьих собак. Женщина перекупила малышей у продавца и передала их в Луцкий зоопарк.

Ранее супруги из Кропивницкого спасли мини-свинку от нападения собак в центре города. Теперь заботятся и ищут ее прежнего владельца, или новую семью. "Они как кошечки, такие маленькие, и за ушком можно почесать, и щеки вот откормили какие", – говорит хозяйка.


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Тег Киев, животные, птицы, сова, Команда спасения животных, чайка

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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