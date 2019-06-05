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В Киеве дефибрилляторы могут спасти жизнь людям в метро

5 июня, 05:36

Чтобы спасать людей в метро было проще, волонтеры разработали проект, который позволит закупить устройства на основные станции


15 человек умерло в столичном метро за полгода — это данные Красного Креста. Медики говорят, что статистику смертности можно сократить. 

В метро — толпы на эскалаторах, удушье в вагонах. Именно из-за недостатка свежего воздуха может случиться сердечный приступ. В таком случае жизнь человека зависит от пассажиров метро. Ведь отсчет идет на минуты, чтобы заставить сердце биться вновь. "Запустить" сердце может автоматический внешний дефибриллятор весом около килограмма. Он настолько прост в использовании, говорят медики, что разберутся даже те, кто не имеет профильного образования. Кроме пошаговых инструкций, которые нарисованные на электродах, есть еще и голосовые подсказки.

В Украине даже существует онлайн-карта, где есть переносные дефибрилляторы. Таких мест — около 20, большинство — во Львовской области. Но приборами могут пользоваться только сотрудники частных компаний, которым дефибрилляторы принадлежат. По Киеву их катастрофически мало.

Чтобы спасать людей в метро было проще, волонтеры из Красного Креста Украины разработали проект, который позволит закупить устройства на основные станции. Его подали на общественный бюджет Киева. В рамках проекта планируется приобрести на все станции метро автоматические внешние дефибрилляторы, две аптечки и провести тренинг для сотрудников.

В метро инициативу врачей-волонтеров поддерживают, однако, говорят, для компании это будут дополнительные расходы. Средняя стоимость чудо-устройства — полторы тысячи долларов. В столичной мэрии сообщили, что затрат на покупку дефибрилляторов не закладывалось, и статистики по количеству смертей в метро не ведут. Однако в случае, если петиция волонтеров об обеспечении хотя бы станций метро дефибрилляторами, наберет достаточную количество голосов — проект мэрия профинансирует.

Напомним, что ранее украинский "умный" дефибриллятор признан лучшей медицинской разработкой в США

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