В Киеве стало немного прохладнее, но дождя не будет

/ Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 15 августа, стало прохладнее, днем в городе будет переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в столице будет +24...+26 градусов, ночью +16...+18 градусов. Без дождей также будет в Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви и Мироновке.

А вот в Чернобыле, Тетереве и Фастове синоптики прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха днем будет +22...+24 градуса, ночью +14...+16 градусов.

Реклама

Скриншот В тренде Затронет и Украину: что будет, если США выйдут из ВТО

Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до + 35,0 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама