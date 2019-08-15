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В Киеве стало немного прохладнее, но дождя не будет

Сегодня, 08:20

Днем в столице будет +24...+26 градусов, ночью +16...+18 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 15 августа, стало прохладнее, днем в городе будет переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в столице будет +24...+26 градусов, ночью +16...+18 градусов. Без дождей также будет в Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви и Мироновке.

А вот в Чернобыле, Тетереве и Фастове синоптики прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха днем будет +22...+24 градуса, ночью +14...+16 градусов.

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до + 35,0 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

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Киев погода лето жара август

Источник: Сегодня

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