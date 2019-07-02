В Киеве станет немного прохладнее и пойдет дождь
В столице и регионе снова будет непогода
В Киеве во вторник, 2 июля, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура днем будет +27...+29 градусов, ночью будет довольно жарко +20...+22 градуса.
Также ожидается усиление ветра до 15-24 м/с.
По региону синоптики обещают самую низкую температуру в Тетереве – днем до +26 градусов, ночью до +19 градусов. В Чернобыле будет +25...+27 градусов, ночью +17...+19 градусов, в Вышгороде обещают +25...+27 градусов, ночью +19...+21 градус, в Борисполе, Барышевке и Фастове прогнозируют до +26...+28 градусов днем и +19...+21 градус ночью. В Яготине, Белой Церкве и Мироновке будет до +27...+29 градусов, ночью будет +18...+20 градусов. Также по всей области будут грозовые дожди.
Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.
При этом в результате бури работники "Киевводфонда" отключили фонтаны в акватории Русановского канала.
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