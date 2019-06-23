В Киеве стартовал Марш равенства: онлайн-трансляция
В центре столицы собрались тысячи людей, а на охрану правопорядка бросили большое количество правоохранителей
В Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Это мероприятие стало уже традиционным в последние годы. В центре столицы за правопорядком наблюдают правоохранители, и уже сорвана попытка провокации.
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