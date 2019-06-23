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В Киеве стартовал Марш равенства: онлайн-трансляция

23 июня, 09:19

В центре столицы собрались тысячи людей, а на охрану правопорядка бросили большое количество правоохранителей

Фото: Facebook

В Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Это мероприятие стало уже традиционным в последние годы. В центре столицы за правопорядком наблюдают правоохранители, и уже сорвана попытка провокации.

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Тег Киев, правоохранители, Марш Равенства, киевпрайд

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