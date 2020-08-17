В Киеве стартует голосование за "Общественный бюджет": какие проекты прошли отбор

Больше всего на голосование прошло проектов Дарницкого района - 209

В Киеве в 9:00 17 августа стартовало электронное голосование за проекты "Общественного бюджета-5", на который было подано 1752 проекта на сумму 916 281 494 гривен.

Реклама

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, голосование продлится до 15 сентября. Посмотреть проекты и отдать за них голос можно на сайте ОБ. Чтобы поддержать понравившиеся идеи, необходимо нажать "Посмотреть проекты" и выбрать с помощью фильтров или по телефону или по названию в поле поиска до пяти проектов.

Смета "Общественного бюджета-2021" составляет 170 млн грн.

К голосованию допущены более 1400 проектов на сумму более 715 млн грн. Таким образом, более 300 проектов были "отсеяны".

Больше всего проектов допущено к голосованию в категориях "Образование, гражданское общество" – 722 проекты и "Молодежь, спорт" – 200 проектов. Также киевляне могут выбрать проекты для голосования в категориях: "ЖКХ (коммунальное хозяйство, энергоэффективность)" – 161 проект, "Культура, туризм" – 66 проектов, "Здоровье" – 50 проектов, "Социальная защита, инклюзия" – 44 проекта , "Дороги, транспорт" – 32 проекта, "Экология" – 30 проектов, "Экспериментальные (инновационные, межтематические)" – 26 проектов, "Информационные технологии (ИТ)" – 22 проекта.

Реклама

Больше всего на голосование прошло проектов Дарницкого района – 209. Также в лидерах по активности – Шевченковский район, в котором прошли на голосование 193 проекта. В Оболонском районе – 182 проекта. Общегородских проектов на голосовании – 168.

В тренде Кличко показал видео, чем прокладывают тоннели метро на Виноградарь

Читайте также: Ремонт туалетов и аэропорт БПЛА: какие проекты предлагают в "Общественном бюджете" Киева (фото)

Новости "Сегодня" ранее писали о поданных на ОБ проектах. Как и в прошлом году, киевляне часто предлагают проекты, которые должны решаться властями и коммунальщиками. В целом среди проектов "Общественного бюджета" можно встретить десятки таких, которые касаются ремонтов или создания спортивных площадок в образовательных учреждениях, приобретения новой мультимедийной техники для школ и обустройства безопасных пешеходных переходов.

Напомним, "Общественный бюджет" – это инструмент, благодаря которому жители столицы могут воплотить в жизнь свои идеи по улучшению жизни в городе, получив деньги из бюджета.

Как сообщалось ранее, ОБ реализуется в Киеве с 2016 года.

Реклама

Также смотрите в сюжете о проектах "Общественного бюджета" Харькова:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама