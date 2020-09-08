Українська
$ 27,75
32,81
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве стремительно растет количество больных COVID-19: где больше всего зараженных

8 сентября, 10:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Болезнь преодолели 4826 жителей Киева

В Киеве за прошлые сутки, 7 сентября, заражение коронавирусом подтвердили у 235 человек. Таким образом, количество пациентов с COVID-19 в городе выросло до 15 511.

Реклама

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Глава города отметил, что за вчерашний день умерли четыре пациента, всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.

"Заболели: 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, шесть девочек от трех до 17 лет и девять мальчиков от одного года до 17. Заболели в том числе и восемь медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

Реклама

В то же время выздоровели 7 сентября 67 человек. С начала эпидемии коронавирус преодолели 4826 киевлян.

В тренде
Отказ от тестирования частных лиц: в лабораторном центре Киева назвали причины и сроки

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 37, в Шевченковском – 35, в Днепровском районе – 30 случаев.

Как известно, по состоянию на утро 8 сентября в Украине подтвердили 2411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 140 479.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, когда и при каких условиях в столице могут ужесточить карантин.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебы
Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебыДругие новости
В Киеве все больше заразившихся коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг
В Киеве все больше заразившихся коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифингДругие новости
Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школах
Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школахДругие новости
В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)
В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)Другие новости
День знаний во время эпидемии: как проходят школьные линейки в Украине (фото)
День знаний во время эпидемии: как проходят школьные линейки в Украине (фото)Другие новости
В Киеве зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу: где больше всего зараженных
В Киеве зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу: где больше всего зараженныхДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять