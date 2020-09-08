В Киеве стремительно растет количество больных COVID-19: где больше всего зараженных

В Киеве за прошлые сутки, 7 сентября, заражение коронавирусом подтвердили у 235 человек. Таким образом, количество пациентов с COVID-19 в городе выросло до 15 511.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Глава города отметил, что за вчерашний день умерли четыре пациента, всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.

"Заболели: 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, шесть девочек от трех до 17 лет и девять мальчиков от одного года до 17. Заболели в том числе и восемь медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

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В то же время выздоровели 7 сентября 67 человек. С начала эпидемии коронавирус преодолели 4826 киевлян.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 37, в Шевченковском – 35, в Днепровском районе – 30 случаев.

Как известно, по состоянию на утро 8 сентября в Украине подтвердили 2411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 140 479.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, когда и при каких условиях в столице могут ужесточить карантин.

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