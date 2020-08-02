Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве стремительно растет количество случаев COVID-19: карта заражений

2 августа, 10:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Среди новых пациентов есть шестеро детей

В столице несколько дней подряд фиксируют больше 100 новых заражений коронавирусом за сутки. Так, за прошлый день, 1 августа, в Киеве подтвердили 110 случаев COVID-19. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Реклама

По словам главы города, общее количество инфицированных достигло 8452.

"Заболели: 57 женщин в возрасте от 20 до 81 года, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, две девочки – 15 и 16 лет и четверо мальчиков от трех до 11 лет. В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал он.

В то же время известно, что за минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 20, в Дарницком – 19, а также в Соломенском районе – 13 случаев.

В тренде
В Киеве закончился весенний призыв: сколько человек пошло в армию
Реклама

Карта: Telegram-канал Виталия Кличко

Карта: Telegram-канал Виталия Кличко

Напомним, территория Украины с 1 августа поделена на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых есть разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.

Также смотрите о вспышке коронавируса в студенческом общежитии Киева:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев заражение Виталий Кличко коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)
Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)Другие новости
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста Патона
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста ПатонаДругие новости
На набережной Киева
На набережной Киева "поселилась" девушка с золотым руном (фото)Другие новости
В Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемии
В Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемииДругие новости
Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентября
Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентябряДругие новости
Киев получил
Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожанДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять