В Киеве стремительно растет количество случаев COVID-19: карта заражений

В столице несколько дней подряд фиксируют больше 100 новых заражений коронавирусом за сутки. Так, за прошлый день, 1 августа, в Киеве подтвердили 110 случаев COVID-19. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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По словам главы города, общее количество инфицированных достигло 8452.

"Заболели: 57 женщин в возрасте от 20 до 81 года, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, две девочки – 15 и 16 лет и четверо мальчиков от трех до 11 лет. В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал он.

В то же время известно, что за минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 20, в Дарницком – 19, а также в Соломенском районе – 13 случаев.

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Карта: Telegram-канал Виталия Кличко

Напомним, территория Украины с 1 августа поделена на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых есть разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.

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