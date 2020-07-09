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В Киеве строят новый парк возле озера (фото)

9 июля, 21:07

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Чиновники рассказали, что появится возле Радунки

В Киеве на Воскресенке начались работы по капитальному ремонту парка возле озера Радунка. Там планируют обустроить зеленую зону вдоль улицы Радужной, сообщает "Киевзеленстрой".

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Сейчас работники проводят демонтажные работы, по завершении которых будет начат ремонт лестницы, установка пандуса, обустройство дорожек и резинового покрытия на детских площадках. Будут высажены новые деревья и кусты.

Также в парке появится площадка для игры в шахматы и фотозона.

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Ранее в Киеве после капремонта открыли первую очередь парка "Совки" в Святошинском районе. Территорию лесопарка огородили и расчистили. Обустроили дорожки, установили новые скамейки и урны, детские и спортивные площадки, современное LED-освещение. Построили общественный туалет, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

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Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Этот объект есть в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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Киев ремонт парк киевзеленстрой Воскресенка фотозона

Источник: Сегодня

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