В Киеве строят новый парк возле озера (фото)

В Киеве на Воскресенке начались работы по капитальному ремонту парка возле озера Радунка. Там планируют обустроить зеленую зону вдоль улицы Радужной, сообщает "Киевзеленстрой".

Реклама

Сейчас работники проводят демонтажные работы, по завершении которых будет начат ремонт лестницы, установка пандуса, обустройство дорожек и резинового покрытия на детских площадках. Будут высажены новые деревья и кусты.

Также в парке появится площадка для игры в шахматы и фотозона.

В тренде В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

Ранее в Киеве после капремонта открыли первую очередь парка "Совки" в Святошинском районе. Территорию лесопарка огородили и расчистили. Обустроили дорожки, установили новые скамейки и урны, детские и спортивные площадки, современное LED-освещение. Построили общественный туалет, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Реклама

Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Этот объект есть в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама