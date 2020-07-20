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В Киеве суд оправдал "пловца из Гидропарка": что случилось

20 июля, 23:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Суд закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения

Днепровский суд Киева оправдал "пловца из Гидропарка", который в апреле 2020 года переплыл Днепр во время сурового карантина, по делу об административном правонарушении.

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Об этом сам 21-летний студент Валентин Бурьянов рассказал в сообщении в Facebook.

Дело закрыли за отсутствием события и состава правонарушения.

По его мнению, такое решение доказывает, что если в его действиях не было абсолютно ничего противоправного.

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"А это значит, что на уполномоченное лицо, составляла протокол (новоиспеченный капитан Степанец) и его команду бойцов ждет уголовная ответственность", – отметил "пловец из Гидропарка".

Ранее сообщалось, что Валентин Бурьянов, который в первый день ужесточенного карантина в Украине переплыл Днепр, чтобы попасть в спортгородок киевского Гидропарка, был намерен подать жалобу в ООН. Ведь ему грозил штраф в 17 тысяч гривен.

"Это было актом демонстрации того, что ни Кабмин, ни министры не смогут отнять у меня моих прав", – заявил тогда Бурьянов, но при этом провокатором себя он не считает, ведь мол, ходит в маске.

Видео: facebook.com/valentin.buryanov.7

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев суд Днепр карантин задержание пляжи гидропарк пловец коронавирус

Источник: Сегодня

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